معسكر الأحزاب الإسرائيلية الرافضة لتولي نتنياهو رئاسة الحكومة سيحصل على 59 مقعدا بالكنيست مقابل 51 مقعدا لمنافسه في حال إجراء انتخابات اليوم (الأناضول)

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