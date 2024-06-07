28
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا
Lebanon 24
07-06-2024
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
07/06/2024 13:06:32
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا سوق السمك
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا سوق السمك
07/06/2024 13:06:32
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية (التحكم المروري)
07/06/2024 13:06:32
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين عدة مركبات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا والاضرار مادية
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين عدة مركبات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا والاضرار مادية
07/06/2024 13:06:32
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
Lebanon 24
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
09:13 | 2024-06-06
06/06/2024 09:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
10:14 | 2024-06-06
06/06/2024 10:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
10:10 | 2024-06-06
06/06/2024 10:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
07:28 | 2024-06-06
06/06/2024 07:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
10:28 | 2024-06-06
06/06/2024 10:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:02 | 2024-06-07
أمين عام الناتو: أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها والذي يشمل الحق في ضرب أهداف مشروعة في روسيا (الشرق)
06:01 | 2024-06-07
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار (الميادين)
05:56 | 2024-06-07
حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولاً إلى نهر الموت ومن ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو الاشرفية (التحكم المروري)
05:42 | 2024-06-07
وزير الطاقة بعد لقائه ميقاتي: هناك نحو 250 مليون دولار كاستثمار من البنك الدولي في قطاع الطاقة المتجددة وتقوية وتدعيم مؤسسة كهرباء لبنان ومن ضمنه مركز التحكم عن بعد والتدعيم المؤسساتي لشركة الكهرباء
05:42 | 2024-06-07
وزير التربية بعد لقائه رئيس الحكومة: أقول للطلاب لا تسمعوا الا ما يصدر عن وزارة التربية بشكل رسمي فالامتحانات قائمة ولا تدعوا احد يشوش عليكم او يلعب بعقلك لأن هذا الامر ستدفعون ثمنه أنتم فقط
05:41 | 2024-06-07
وزير التربية بعد لقائه رئيس الحكومة: الإمتحانات الرسمية في موعدها وكل ما يقال عن إلغائها هو غير صحيح
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
07/06/2024 13:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24