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بن غفير: موقفنا في حزب عظمة يهودية هو منع دخول الوقود إلى غزة وتقليل المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:53
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