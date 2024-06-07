رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نُرحب بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا أمس والذي شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان

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