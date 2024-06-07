ميقاتي: إننا نثني على الجهود المبذولة من قادة فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا للمساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق وفقًا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة

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