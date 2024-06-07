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ميقاتي: نثمن عالياً الموقف الموحّد لأميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الداعم للبنان والداعي إلى بذل كل الجهود لوقف التصعيد

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:39
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