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ميقاتي: نعتبر أن الأولوية لدينا هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:39
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