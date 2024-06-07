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ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الاسرائيلية لتوسيع الحرب ليس في اتجاه لبنان وحسب إنما على مستوى المنطقة

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:40
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