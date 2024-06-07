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وزير التربية بعد لقائه رئيس الحكومة: الإمتحانات الرسمية في موعدها وكل ما يقال عن إلغائها هو غير صحيح

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:41
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وزير التربية بعد لقائه رئيس الحكومة: أقول للطلاب لا تسمعوا الا ما يصدر عن وزارة التربية بشكل رسمي فالامتحانات قائمة ولا تدعوا احد يشوش عليكم او يلعب بعقلك لأن هذا الامر ستدفعون ثمنه أنتم فقط
lebanon 24
07/06/2024 13:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الإمتحانات الرسمية.. ماذا كشف وزير التربية؟
lebanon 24
07/06/2024 13:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا آخر ما أفصح عنه وزير التربية
lebanon 24
07/06/2024 13:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لنقابة المعلمين ناشد وزير التربية حسم موضوع الامتحانات الرسمية
lebanon 24
07/06/2024 13:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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