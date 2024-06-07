وزير التربية بعد لقائه رئيس الحكومة: أقول للطلاب لا تسمعوا الا ما يصدر عن وزارة التربية بشكل رسمي فالامتحانات قائمة ولا تدعوا احد يشوش عليكم او يلعب بعقلك لأن هذا الامر ستدفعون ثمنه أنتم فقط

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