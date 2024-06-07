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وزير الطاقة بعد لقائه ميقاتي: هناك نحو 250 مليون دولار كاستثمار من البنك الدولي في قطاع الطاقة المتجددة وتقوية وتدعيم مؤسسة كهرباء لبنان ومن ضمنه مركز التحكم عن بعد والتدعيم المؤسساتي لشركة الكهرباء

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:42
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