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هيئة بحرية بريطانية: سفينة على بعد 355 ميلا بحريا غربي مقديشو تبلغ عن اقتراب قارب صغير على متنه 6 مسلحين (الشرق)

Lebanon 24
07-06-2024 | 06:27
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