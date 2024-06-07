"سي إن إن": تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يصل إلى استنتاج مفاده أنه من المرجح أن يقاوم نتنياهو الضغط الأميركي لوضع خطة بشأن ما بعد الحرب في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

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