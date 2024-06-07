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"سي إن إن": تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يصل إلى استنتاج مفاده أنه من المرجح أن يقاوم نتنياهو الضغط الأميركي لوضع خطة بشأن ما بعد الحرب في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
07-06-2024
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07:17
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