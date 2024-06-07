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وزارة الدفاع الروسية: إصابة أكثر من 20 مدنيًا من بينهم أطفال بجروح نتيجة ضربات أوكرانية على "لوغانسك" اليوم نُفذت بـ5 صواريخ من نوع "أتاكمز" التي قدمها الغرب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:37
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