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غانتس: إذا فشلت الجهود الدبلوماسية فلا مفر من عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان (الحدث)

Lebanon 24
07-06-2024 | 08:21
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