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سي إن إن عن تقرير استخباراتي أميركي: نتنياهو سيتحدى ضغوط بايدن لوضع خطط لغزة بعد الحرب (العربية)

Lebanon 24
07-06-2024 | 08:28
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