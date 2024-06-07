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وسائل إعلام فلسطينية: قتلى وجرحى من جرّاء قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في "مخيم الشاطئ" للاجئين في مدينة غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-06-2024 | 09:14
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