وسائل إعلام فلسطينية: قتلى وجرحى من جرّاء قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في "مخيم الشاطئ" للاجئين في مدينة غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24