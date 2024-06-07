Advertisement

أخبار عاجلة

"الميادين" عن مجلة "نيوزويك": الحرب المقبلة بين "إسرائيل" وحزب الله قد تكون كارثةً أكبر كثيراً مما في غزة

Lebanon 24
07-06-2024 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن قناة "كان": إسرائيل مستعدة للتحدث عن إجراء "تعديلات حدودية" في النزاع البري مع لبنان ضمن إطار التفاهمات التي تتبلور لمنع الحرب مع "حزب الله"
lebanon 24
08/06/2024 03:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله زاد من استخدام المسيّرات ويحاول خداع منظومات "الجيش" الإسرائيلي
lebanon 24
08/06/2024 03:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف قرية "حرفيش" في الجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه
lebanon 24
08/06/2024 03:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اللبنانيون وحزب الله لا يريدون الحرب ونحن غير مسؤولين عن تحرير فلسطين ومن بدّل موقفه حيال وثيقة تفاهم 2006 هو "الحزب" نتيجة سياسات إقليمية
lebanon 24
08/06/2024 03:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:57 | 2024-06-07
19:27 | 2024-06-07
19:08 | 2024-06-07
19:03 | 2024-06-07
19:02 | 2024-06-07
19:00 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24