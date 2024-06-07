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مساعد بايدن: ليس أمام الولايات المتحدة خيار سوى تعديل الوضع النووي للولايات المتحدة وقدراتها للحفاظ على الردع والاستقرار

Lebanon 24
07-06-2024 | 12:20
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