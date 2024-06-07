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الأمم المتحدة: الحوثيون احتجزوا 11 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمة تسعى لإطلاق سراحهم جميعا بشكل آمن وغير مشروط (الشرق)

Lebanon 24
07-06-2024 | 12:49
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