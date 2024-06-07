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المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: كان يجب إدراج إسرائيل على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال منذ فترة طويلة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-06-2024 | 13:18
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