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البيت الأبيض: لم نتلق حتى الآن رداً رسمياً من "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-06-2024 | 14:19
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