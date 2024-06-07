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مستشفى الكويت التخصصي في رفح: اندلاع حريق في أجزاء كبيرة من المستشفى نتيجة استهداف العدو الاسرائيلي (الجزيرة)
Lebanon 24
07-06-2024
|
15:08
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