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استطلاع القناة 12 الإسرائيلية: 56% يعتقدون أن الاعتبارات الأساسية لنتنياهو بشأن الصفقة منطلقها سياسي

Lebanon 24
07-06-2024 | 15:28
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