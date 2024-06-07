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أكسيوس عن مصادر: غانتس تحدث مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن وأخبرهم بقراره وطلب رأيهم

Lebanon 24
07-06-2024 | 17:37
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