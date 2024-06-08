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الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها سقط في جبل الشيخ دون إصابات أو أضرار ونحقق في الحادثة

Lebanon 24
08-06-2024 | 00:53
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