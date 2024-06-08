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اندلاع حريق كبير في موقعي الجيش والكتيبة النيبالية في اليونيفل بمحاذاة الخط الازرق مقابل مستوطنة المنارة (صوت لبنان)

Lebanon 24
08-06-2024 | 01:42
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