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الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق الليلة مسيرة إلى مرج بن عامر على بعد 40 كم والدفاعات الجوية فشلت في اعتراضها

Lebanon 24
08-06-2024 | 03:23
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