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الجيش الإسرائيلي: بدأنا في تعزيز تأمين الرصيف البحري الأميركي بغزة تمهيدا لإدخال المساعدات خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
08-06-2024 | 03:25
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