وسائل إعلام إسرائيلية: ليس لدى "الجيش" الإسرائيلي حلّ للطائرات المسيّرة التي تحلق على ارتفاع منخفض والهجوم على لبنان سيتسبب بكارثة على إسرائيل

Lebanon 24