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الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح ستستمر لعدة أسابيع أخرى بعدما أكمل الجيش أمس سيطرته على طول محور فيلادلفيا ووصول القوات لشواطئ المدينة

Lebanon 24
08-06-2024 | 04:00
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