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وزير المالية سابقاً روني بار أون: نحن نخسر "إسرائيل" فنصف الشمال تحت سيطرة حزب الله والواقع لا يختلف في الجنوب

Lebanon 24
08-06-2024 | 04:15
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