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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقصف حاليا بنى تحتية في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-06-2024 | 05:49
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