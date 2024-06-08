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30 شهيدا على الأقل وعدد كبير من المصابين في قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى شهداء الأقصى (الجزيرة)

Lebanon 24
08-06-2024 | 06:34
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