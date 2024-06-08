Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: تابعت من غرفة القيادة عملية تحرير المختطفين تحت إطلاق نار كثيف ونفذت المهمة بشجاعة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-06-2024 | 06:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية: مقتل الضابط أرنون زامورا خلال عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/06/2024 17:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 4 أسرى إسرائيليين إلى مستشفى تل هاشومير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحريرهم في عملية في النصيرات وسط غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/06/2024 17:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية عقب تحركها ضدّ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين (الجزيرة)
lebanon 24
08/06/2024 17:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ناقشت خلال زيارة للفرقة 91 جاهزية الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية كبيرة ضدّ "حزب الله" والجهود الاستخباراتية والعملياتية لذلك
lebanon 24
08/06/2024 17:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:49 | 2024-06-08
10:48 | 2024-06-08
10:44 | 2024-06-08
10:40 | 2024-06-08
10:35 | 2024-06-08
10:26 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24