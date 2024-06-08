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رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس: 93 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
08-06-2024
|
08:57
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