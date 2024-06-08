رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس: 93 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24