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رئيس الوزراء الفلسطيني: سكان غزة يتعرضون لحرب إبادة مكتملة الأركان (العربية)

Lebanon 24
08-06-2024 | 09:35
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