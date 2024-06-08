Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: باريس وواشنطن "مصممتان على ممارسة الضغوط الضرورية" على إيران (الشرق)

Lebanon 24
08-06-2024 | 10:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" تُدين "مجزرة" رفح: للتحرّك بشكل فوري لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل
lebanon 24
08/06/2024 21:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: علينا أن نسلح أنفسنا وأن نجعل أوروبا "قوة رادعة" وإذا ذهب خصومنا بعيدا علينا الاستعداد للتدخل (الشرق)
lebanon 24
08/06/2024 21:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أوروبا يجب أن تكون مستعدة لاحتواء روسيا إذا "ذهبت أبعد من اللازم" بالصراع في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
08/06/2024 21:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": وكلاء إيران يُحدثون الفوضى خارج الشرق الأوسط
lebanon 24
08/06/2024 21:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2024-06-08
13:39 | 2024-06-08
13:36 | 2024-06-08
13:34 | 2024-06-08
13:32 | 2024-06-08
13:30 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24