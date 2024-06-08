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ماكرون أثناء لقاء بايدن: نتابع الوضع في رفح وحصيلة الضحايا البشرية هناك لا تحتمل

Lebanon 24
08-06-2024 | 10:24
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