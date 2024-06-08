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الجميل: لماذا لم نتمكن حتى اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية ولماذا انجر لبنان إلى حرب ولم نتمكن من أخذ قرار في ملف النزوح السوري؟ لان القرار محتل وحزب الله يعطل النصاب ويريد ترك السوريين في لبنان للضغط على المجتمع الدولي

Lebanon 24
08-06-2024 | 11:26
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