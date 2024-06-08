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الجميل: قرار فتح جبهة الحرب تأخذه الدولة وحزب الله لا يريد إصلاحا اقتصاديا لانه يريد نظام الـcash economy إذا معركتنا هي معركة تحرير لبنان

Lebanon 24
08-06-2024 | 11:28
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الجميل: لماذا لم نتمكن حتى اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية ولماذا انجر لبنان إلى حرب ولم نتمكن من أخذ قرار في ملف النزوح السوري؟ لان القرار محتل وحزب الله يعطل النصاب ويريد ترك السوريين في لبنان للضغط على المجتمع الدولي
lebanon 24
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