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يديعوت أحرونوت نقلا عن عائلات الأسرى: نخشى استغلال عملية النصيرات لرفض صفقة التبادل

Lebanon 24
08-06-2024 | 11:32
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