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القناة 12 الإسرائيلية عن الأسرى المحررين من غزة: كنا نشاهد المظاهرات وكيف حارب المتظاهرون من أجلنا

Lebanon 24
08-06-2024 | 13:15
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