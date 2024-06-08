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الخارجية الإيرانية: مجزرة النصيرات نتيجة عجز الدول والمنظمات لا سيما مجلس الأمن أمام ٨ أشهر من جرائم الحرب

Lebanon 24
08-06-2024 | 13:30
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