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المقررة الأممية بفلسطين: الإسرائيليون اختبأوا في شاحنة مساعدات لتنفيذ عملية استعادة الأسرى

Lebanon 24
08-06-2024 | 14:30
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