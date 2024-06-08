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هيئة البث الإسرائيلية: غانتس سيجري تقييما للوضع السياسي ويفكر في تأجيل انسحابه من حكومة الحرب بعد عدة أيام
Lebanon 24
08-06-2024
|
14:34
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