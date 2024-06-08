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مسؤول أميركي لـCNN: الخلية الأميركية التي ساعدت في إنقاذ الرهائن موجودة في إسرائيل منذ ٧ تشرين الاول لجمع المعلومات

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:52
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