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ارتفاع عدد جرحى العملية الإسرائيلية في النصيرات إلى حوالي 600 (الحدث)

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:53
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