Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نرحب بإنقاذ المحتجزين الإسرائيليين الـ 4 من غزة

Lebanon 24
08-06-2024 | 16:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى والمحتجزين تدعو الإسرائيليين إلى الخروج للشوارع لقبول صفقة تبادل الأسرى (التلفزيون العربي)
lebanon 24
09/06/2024 10:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: لا يوجد لدى الإسرائيليين خطة واضحة ذات مصداقية لحماية المدنيين في قطاع غزة
lebanon 24
09/06/2024 10:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة لعدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل
lebanon 24
09/06/2024 10:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تدعو نتنياهو إلى "عدم إضاعة فرصة" الإفراج عنهم من خلال صفقة تبادل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/06/2024 10:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:21 | 2024-06-09
03:18 | 2024-06-09
02:45 | 2024-06-09
02:45 | 2024-06-09
02:43 | 2024-06-09
02:43 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24