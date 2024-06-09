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وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري وحده واستمراره سيقودان إلى تحقيق صفقة لإعادة المختطفين (الجزيرة)

Lebanon 24
09-06-2024 | 01:26
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